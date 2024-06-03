Завершились съемки семейного новогоднего фильма с Наталией Орейро

Съемки семейного новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» подошли к концу, информирует Киностудия имени Горького в Telegram-канале. Актриса и певица Наталия Орейро сыграла в картине Снегурочку.





По сюжету юрист Петр Безуглов сталкивается с тем, что его детские мечты и страхи становятся реальностью. Дети главного героя нашли его письма сказочному персонажу и опустили их в почтовый ящик. После этого жизнь Безуглова изменилась.





В фильме сыграли Наталия Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Антон Филипенко. Режиссерское кресло занял Кирилл Кузин. Премьера ожидается в конце 2025 года.





Орейро покинула Россию 14 апреля. Певица приезжала на съемки фильма, которые проходили в Подмосковье.









Фото: YouTube