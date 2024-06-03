В Москве открылась выставка об Александре Вертинском

Выставка «Александр Вертинский: Прообраз музея» начала работать в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Проект приурочен к 135-летию со дня рождения артиста, поэта, певца и композитора.





По данным ТАСС, экспозиция затрагивает значимые моменты жизни Вертинского, такие как начало творческого пути, первые гастроли, образы в немом кино, годы эмиграции, турне по Европе и США, жизнь в Китае, возвращение в СССР.





«Можно сказать, что список предметов и концепция [выставки] определялись несколько недель или месяцев, но можно сказать, что более 10 лет наш музей работает с наследием Александра Николаевича Вертинского», — сказал директор музея Дмитрий Бак на церемонии открытия.





В экспозицию вошло около 2 тысяч музейных предметов, большинство из которых переданы в дар семьей артиста. Зрители увидят рукописи, фотографии, пластинки, нотные издания, живописные произведения, мебель и личные вещи.





Выставка подготовлена в сотрудничестве с народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской. Экспозиция будет открыта до 29 сентября.









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