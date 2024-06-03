Вышли первые кадры третьей части «Венома»

Первый ролик к фильму «Веном: Последний танец» появился в Сети. Трейлер представила кинокомпания Sony Pictures Entertainment на YouTube-канале.





Мировая премьера фантастического боевика запланирована на октябрь. Однако точная дата пока не раскрывается. К своей роли снова вернется Том Харди.





В трейлере главный герой проникает на склад, где держат в клетках собак. Веном вызволяет животных, но атакует мужчин. Далее в ролике мелькают кадры из лаборатории и битва главного героя с другим монстром на самолете с пассажирами в воздухе.





В фильме также сыграли Джуно Темпл («Фарго»), Чиветель Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Кларк Бако («Леттеркенни»). Третью часть срежиссировала Келли Марсел. Работа стала для нее первой в качестве постановщика. Ранее Марсел написала сценарий к фильмам «Спасти мистера Бэнкса», «Круэлла» и первым двум частям «Венома».









Фото: YouTube