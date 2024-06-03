Башмет, Бутман и Мацуев выступят на юбилейном фестивале искусств Чайковского

Юрий Башмет, Денис Мацуев и Игорь Бутман станут участниками X Международного фестиваля искусств Чайковского, который пройдет в Клину с 21 по 30 июня. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.





Фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета также примет в качестве участников Симону Кермес, Евгения Миронова, Светлану Захарову, Александру Урсуляк, Пелагею, солистов Большого и Мариинского театров, камерный ансамбль «Солисты Москвы». По словам Гринченко, на юбилейное мероприятие пригласили тех, кто в течение десяти лет в нем участвовал.





«Здесь и Денис Мацуев, и Евгений Миронов с программой «Рождение человека». Вместе с тем мы решили показать какие-то новые вещи, которые на фестивале не происходили», — уточнил он.





Гринченко отметил, что в гала-концерте на открытии фестиваля зрители увидят сочинения эпохи барокко и венской классики. Программа обещает быть насыщенной. В рамках фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров.









Фото: Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства