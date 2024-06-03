В Русском музее продлили время работы выставки Сурикова

Время работы выставки «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее продлили до 23:00. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В музее отметили, что экспозиция открыта до 10 июня. Каждый день выставка будет работать до 23:00 за исключением вторника — выходного дня.





Посетителям представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, а также музея-усадьбы Сурикова, Московской духовной академии, Московской галереи Ильи Глазунова. Зрители увидят такие шедевры, как «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», «Степан Разин».





Экспозиция дополнена произведениями народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Также в рамках выставки проходит множество авторских творческих занятий и мастер-классов для детей и их родителей.





Впервые в Русском музее действует цикл кураторских экскурсий по экспозиции. Продление работы проекта связано с проявленным интересом посетителей. Выставка открыта полгода.









Фото: Пресс-служба Русского музея