Евгений Миронов указал на дефицит театральных режиссеров в России

03.06.2024

Евгений Миронов указал на дефицит театральных режиссеров в России
Худрук Театра Наций Евгений Миронов заявил о дефиците театральных режиссеров в России. Об этом он заявил журналистам в Уфе.

По словам Миронова, особенно в стране не хватает режиссеров большой сцены. Артист подчеркнул, что их не выпустить «как инкубаторных цыплят».

«Это образ мышления, это особые люди. <…> Это особые люди, к которым надо относиться бережно, они не могут работать в рамках, границах», — уточнил он.

Миронов добавил, что ограничения мешают режиссерам выразить свое личное отношение к ситуации или проблеме, самой постановке. По мнению артиста, это не дает им вырасти в «больших художников».

Такое заявление Миронов сделал в рамках открытия Фестиваля театров малых городов России. В смотре участвуют 16 творческих коллективов из разных регионов.


Фото: YouTube