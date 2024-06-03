Евгений Миронов указал на дефицит театральных режиссеров в России

Худрук Театра Наций Евгений Миронов заявил о дефиците театральных режиссеров в России. Об этом он заявил журналистам в Уфе.





По словам Миронова, особенно в стране не хватает режиссеров большой сцены. Артист подчеркнул, что их не выпустить «как инкубаторных цыплят».





«Это образ мышления, это особые люди. <…> Это особые люди, к которым надо относиться бережно, они не могут работать в рамках, границах», — уточнил он.





Миронов добавил, что ограничения мешают режиссерам выразить свое личное отношение к ситуации или проблеме, самой постановке. По мнению артиста, это не дает им вырасти в «больших художников».





Такое заявление Миронов сделал в рамках открытия Фестиваля театров малых городов России. В смотре участвуют 16 творческих коллективов из разных регионов.









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