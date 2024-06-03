В Уфе начался Фестиваль театров малых городов России

Торжественное открытие XXI Фестиваля театров малых городов России прошло в Уфе. Министр культуры Ольга Любимова поприветствовала участников и гостей смотра в видеообращении.





Церемония состоялась в центре Уфы, на площадке перед государственным КЗ «Башкортостан». Перед мероприятием на сцене выступили творческие коллективы и артисты республики.





«Более 20 лет смотр меняет культурный ландшафт страны. Он стал важным инструментом для повышения профессионального уровня театров в самых удаленных уголках нашей Родины», — цитирует ТАСС министра культуры.





Ольга Любимова подчеркнула, что участие в фестивале открывает новые возможности.





После театрализованной постановки к зрителям и участникам обратились министр культуры республики Амина Шафикова, народный артист РФ, худрук Театра Наций Евгений Миронов. По его словам, Уфа на неделю стала театральной столицей России.









Фото: YouTube