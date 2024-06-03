Названы лауреаты конкурса «Россия — взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов России, передает пресс-служба ФПРК.



Участие в конкурсе приняли 284 работы от авторов из 60 регионов России. По числу проектов, получивших поддержку, лидируют Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край, Республика Саха и Пермский край.



В номинации «Альманах/Полнометражный документальный фильм» в число победителей вошли «Ковчег» кинокомпании «Одно кино», «Комбат» «Джей Медиа», «Последний мамонт» киностудии «Сова», «Театры Челябинска» ООО «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров», «Я не вернулся с войны» компании «Фарт-фильм».



Лауреатами в категории «Короткометражное документальное кино» стали 50 проектов. В их числе проекты «Где Родина?» студии документального кино «Хронос», «Дом на горе» Центра культурных инициатив «Сирин» и другие.









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