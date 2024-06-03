Донецкий МДТ им. Бровуна подписал договор о сотрудничестве с театром «Балтийский дом»

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр (МДТ) им. Бровуна подписал договор о сотрудничестве с театром-фестивалем «Балтийский дом».



Документ предполагает реализацию совместных проектов, обмен декорациями, сообщили в пресс-службе МДТ.



«Этот договор послужит формальным обоснованием искреннего желания продолжать сотрудничество, которое существует уже более пяти лет. Мы говорили о гастролях, постановках спектаклей, мастер-классах и обмене декорациями и реквизитом. Это будет творческий и хозяйственный взаимообмен», — прокомментировал событие генеральный директор Балтийского дома Сергей Шуба.



Соглашение подписано в рамках всероссийского театрального фестиваля «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.









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