Русский музей впервые представит выставку в рамках ПМЭФ

Русский музей впервые представит выставку в рамках Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба музея.



Музей представит выставку, посвященную русскому предпринимательству и купечеству «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков».



В экспозицию войдет более 200 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, нумизматики из коллекции Русского музея. В их числе работы Григория Угрюмова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Павла Федотова, Андрея Рябушкина, Бориса Григорьева, Бориса Кустодиева и других мастеров.



«Купеческий портрет на выставке будет представлен во всем своем многообразии. Посетители увидят портреты предпринимателей, собиравших художественные коллекции, составляющие сейчас гордость Русского музея. Это Строгановы, Томиловы, Василий Кокорев, Александр Коровин. Выставка дает представление о жизни знаменитых купеческих династий Демидовых, Яковлевых, Кусовых, Громовых, Сапожниковых», — говорится в анонсе проекта.



Дополнят выставку произведения декоративно-прикладного искусства, предметы быта, созданные на прославленных мануфактурах и фабриках, нумизматика.



Посетить выставку можно до 5 августа 2024 года.









Фото: пресс-служба Русского музея