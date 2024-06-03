Приморскую сцену Мариинского театра в минувшем сезоне посетило более 200 тысяч зрителей

Приморская сцена Мариинского театра завершила сезон показом оперы «Пиковая дама» Чайковского, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в театре за прошедший сезон побывало более 200 тысяч зрителей.



В минувшем сезоне коллектив Приморской сцены представил новую постановку оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», постановку «Иоланта» Чайковского, спектакль «Бременские музыканты» на музыку Гладкова, оперу «Руслан и Людмила», «Паяцы» Леонкавалло, другие премьеры.



Симфонические программы сезона были отмечены тремя масштабными циклами: «Рахманинов — 150», «Пушкин — 225», программы к 180-летию Римского-Корсакова. Для балетной труппы Приморской сцены сезон выдался особенно насыщенным, отметили в театре.









Фото: пресс-служба Мариинского театра