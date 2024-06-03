В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино.



Смотр, организованный Роскино при поддержке Министерства культуры России, пройдет с 3 по 5 июня. Бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Беркарар».



В программу фестиваля войдут хиты российского кинематографа «По щучьему велению», «Три Богатыря и Пуп Земли», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», «Я делаю шаг».



«Отношения с Туркменистаном выходят на новый уровень, что подтверждает ряд недавних встреч – это и заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, и Международная конференция министров культуры, посвященная 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги, которая прошла также в Ашхабаде. Осенью этого года планируются Дни культуры России в Туркменистане: наш Фестиваль российского кино станет важным мероприятием в преддверии этого масштабного события. Уверена, что кинопоказы будут способствовать дальнейшему развитию кинематографических связей между нашими странами: в сферах кинообразования, продвижения национальных фильмов, совместных проектов», — прокомментировала предстоящий смотр министр культуры России Ольга Любимова.



Фестиваль российского кино в Туркменистане проводится с 2002 года. Отмечается, что российское кино пользуется большой популярностью в Туркменистане, а показы неизменно собирают полные залы.









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