В Третьяковке откроется выставка коллекции Арама Абрамяна

В Третьяковской галерее откроется выставка коллекции Арама Абрамяна, московского врача, собирателя русского искусства конца XIX – XX века.



Проект получил название «Москва – Ереван – Москва» и будет представлен в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.



На выставке, посвященной 125-летию со дня рождения Арама Абрамяна, будут представлены произведения известных художников, талантливых мастеров, чьи имена редко встречаются в музейных экспозициях, работы армянских живописцев, учившихся и работавших в России.



«Коллекцию А.Я. Абрамяна составили произведения К.А. Коровина, А.Я. Головина, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева, П.В. Кузнецова, К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гончаровой и других выдающихся мастеров рубежа веков. Также в ней представлен ряд картин художников начала – середины XX века: Б.Д. Григорьева, П.П. Кончаловского, Н.А. Удальцовой, Р.Р. Фалька. Вместе с тем Абрамян приобретал и работы шестидесятников, в том числе В.Е. Попкова и Н.И. Андронова», – рассказали в музее.









На фото работа Виктора Попкова "Две фигуры"/пресс-служба Третьяковской галереи