В рамках фестиваля «Джаз над Енисеем» пройдет 11 концертов

В Красноярском крае пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем».



Фестиваль состоится с 28 по 30 июня, в его программу войдут 11 концертов в шести городах края, передает пресс-служба Красноярской филармонии.



Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Игорь Бутман.



Откроется фестиваль концертом на сцене Большого зала филармонии. В программе – выступление мастера игры на уде, вокалиста, композитора Дафера Юссефа. Маэстро Игорь Бутман и его джазовый квинтет представят в этот день программу на сцене конгресс-холла Сибирского федерального университета. В фанпарке «Бобровый лог» выступит трио Андрея Кондакова.



«В июне мы вновь представим всё многообразие джаза на берегах Енисея! В этом году наш Фестиваль пройдет на новых площадках и представит красноярской публике интереснейших артистов с их уникальными программами. Впервые в Красноярск приедет Дафер Юссеф – всемирно известный этно-джазовый музыкант, его музыка – настоящее волшебство. С джазовой программой выступит неподражаемая Хибла Герзмава. В этом году концерты Фестиваля пройдут в 6 городах Красноярского края, впервые наши музыканты выступят на сцене Сибирского федерального университета. Уверен, что Фестиваль подарит множество ярких впечатлений всем поклонникам джазовой музыки», – рассказал Игорь Бутман.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии



