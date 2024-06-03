В Иркутске представят новую коллекцию скульптур Даши Намдакова

В Иркутске впервые представят новую коллекцию скульптур Даши Намдакова «Ясновидение».



Выставка пройдет в галерее Бронштейна с 12 июня по 13 октября, сообщили организаторы.



«В искусстве признанного мастера Даши Намдакова современные формы соединяются с традиционными образами и смыслами. Его пластический язык объединяет восточное восприятие мира и западные художественные тенденции», – говорится в описании проекта.



Организаторы отметили, что в новой коллекции автор исследует тему ясновидения – способности «видеть» за пределами физического мира и чувствовать связь с миром духовным.



В экспозицию войдут скульптуры, напоминающие по форме маски, прообразами которых стали бурятские онгоны, использующиеся в сакральных обрядах.



«В галерее уже проходили выставки Даши Намдакова, но этот проект особенный. Мы впервые покажем деревянные скульптуры – нечто абсолютно новое и для самого мастера, и для всех, кто знаком с его искусством, – говорит директор галереи Ольга Бронштейн. – Мировая премьера – это и большая честь, и большая ответственность. Над проектом работает целая команда. Мы постараемся сделать так, чтобы для зрителей знакомство с новыми скульптурами стало ярким впечатлением», – рассказали организаторы.



Спонсором проекта выступит меценат, почетный гражданин Иркутской области Марина Седых.









Фото: пресс-служба галереи Бронштейна