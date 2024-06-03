Фильм «Манюня: приключения в Москве» возглавил прокат в России и СНГ

Фильм Дениса Гуляра «Манюня: приключения в Москве» возглавил прокат в России и странах СНГ.



Лента собрала 100,8 млн рублей за выходные, сообщает портал kinobusiness.com. В центре сюжета фильма – история о жизни Манюни и ее подруг Каринэ и Каринэ. Девочки отправляются на летние каникулы в Москву. Главные роли в картине сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Андрей Контдратьев, Сергей Канаев и другие.



На втором месте по сборам оказался фильм Олега Трофима «Майор Гром: игра». Он собрал 28,84 млн рублей. В фильме главные роли сыграли Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко.



Третье место по сборам заняла картина Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед». Фильм по мотивам повести советского писателя-фантаста Кира Булычева собрал за выходные 31,4 млн рублей. В фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов, Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн.









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