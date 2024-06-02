В Самаре стартовал всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России

02.06.2024
Фестиваль, открывшийся в Доме офицеров Самарского гарнизона, собрал коллективы из Центрального, Южного, Восточного и Ленинградского военных округов, а также флотов и различных военных подразделений, сообщает ТАСС.
В программе участвуют ансамбли песен и плясок Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и железнодорожных войск.
Участники представят разнообразные концертные программы, включающие произведения военно-патриотической тематики, мировую классику, аранжировки народных песен и костюмированные хореографические постановки. Артисты выступят не только на сцене Дома офицеров, но и в крупных городах области, госпиталях, больницах и санаториях для участников СВО.
Фестиваль предусматривает присуждение гран-при, а также награждение ансамблей, занявших первые три места, почетным званием лауреатов. Также будут определены победители в номинациях «Лучший оркестр ансамбля», «Лучший хор ансамбля», «Лучший балет ансамбля» и в личных номинациях.
Конкурсные выступления продлятся с 3 по 6 июня, а торжественная церемония закрытия и гала-концерт состоятся 8 июня.
Фото: скриншот Youtube