Леонид Агутин выпустил клип в память об Анастасии Заворотнюк

02.06.2024
Леонид Агутин представил новое видео «Паришь в облаках», посвященное памяти Анастасии Заворотнюк, сообщает «Культуромания».
Клип был опубликован на его YouTube-канале.
Песня «Паришь в облаках» включена в саундтрек сериала «Каспий 24», где главную роль исполнила Анастасия Заворотнюк. В одном из эпизодов сериала также снялся сам Агутин, и в клипе присутствуют кадры из этого проекта.
Сериал «Каспий 24» вышел на канале НТВ в 2021 году, его премьера была приурочена к 50-летнему юбилею актрисы.
Анастасия Заворотнюк, заслуженная артистка РФ, скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Она была похоронена на Троекуровском кладбище.
Фото: скриншот Youtube