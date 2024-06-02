Объявлены лауреаты грантов мэра Москвы в области культуры

Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства были присуждены 99 талантливым учащимся творческих школ и колледжей, сообщает Сергей Собянин в своем ТГ-канале





Фонд грантов Мэра Москвы в этом году составил 12 млн 370 тысяч рублей, что более чем в три раза превышает прошлогодний размер. В конкурсе приняли участие музыканты различных жанров, вокалисты и творческие коллективы. Гран-при был присужден Тихону Евланову, студенту МССМШ им. Гнесиных и виолончелисту.





Церемония награждения состоялась в рамках Большого фестиваля школ искусств, на котором присутствовали звезды мировой величины. Поздравляем всех лауреатов и призеров, уверенные, что они также внесут значительный вклад в искусство.