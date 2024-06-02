Вахтанговский театр прощается с Инной Алабиной

Инна Алабина, заслуженная артистка России, актриса Театра им. Евгения Вахтангова, скончалась на 85-м году жизни. Дату и время прощания объявят позднее. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы, передает ТАСС.





Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища она была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова, где работала всю свою жизнь. Среди ее известных ролей были Гек Финн и Том Сойер в «Приключениях Гекльберри Финна», Солдатик в «Планете надежды», Зелима в «Принцессе Турандот», Ира в «Антонии и Клеопатре», Кормилица в «Медее», Юзя в «Дамах и гусарах», Матрена в «Женитьбе Бальзаминова» и многие другие.





Также Инна Алабина снималась в кино, и зрители могли видеть ее в таких фильмах, как «Треугольник», «Золушка», «Иркутская история». Ее неповторимая индивидуальность, сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора, запомнились зрителям и стали определяющими для многих ее ролей.









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