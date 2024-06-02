Астрахань примет два значимых международных фестиваля в 2024 году

Министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева рассказала, что в этом году в Астрахани состоятся два крупных международных мероприятия. Фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны» пройдет с 17 по 31 августа, а III Международный фестиваль-форум регионов Поволжья «Театральная дельта» запланирован на период с 1 по 10 октября, сообщает ТАСС.





На «Театральной дельте» выступят артисты из Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, Государственного драматического театра на Васильевском из Санкт-Петербурга, Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Нижегородского театра комедии и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Их выступления пройдут на сцене Астраханского театра оперы и балета.





В рамках «Каспийских сезонов» запланировано выступление сводного симфонического оркестра Прикаспийских государств, включающего музыкантов из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.





Проект «Русские оперы» в Астраханском кремле станет частью фестиваля «Каспийские сезоны». В 2024 году там будет представлена опера А.С. Даргомыжского «Русалка», приуроченная к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Премьера оперы состоится 30 и 31 августа.









Фото: скриншот Youtube