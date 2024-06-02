В Великом Новгороде открылась выставка картин, написанных актерами

В Великом Новгороде в рамках первого фестиваля молодого кино «Новое движение» состоялся мастер-класс по рисованию, в котором приняли участие актеры и художники, передает ТАСС.





На центральной площади Великого Новгорода прошел мастер-класс по рисованию, организованный в рамках первого фестиваля молодого кино «Новое движение». Актеры кино и художники совместно с детьми создали шесть картин. Продюсеры фестиваля Артем Михалков и Максим Королев, актеры Григорий Калинин, Лянка Грыу, Валери Зоидова и Анна Савранская приняли активное участие в мероприятии. Им помогали мультидисциплинарный художник Глеб Солнцев и искусствовед Виктория Шишкова.





Все созданные картины, включая коллективное полотно детей, представлены на выставке современного искусства «Связь времен» в колонном зале Новгородской областной филармонии. Экспозиция включает работы нескольких поколений художников с разными взглядами на искусство. Всего выставлено 13 картин и одна скульптура, среди которых полотно Глеба Солнцева «Новое движение», ставшее символом фестиваля. Выставка продлится до 3 июня.





Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.









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