В Эрмитаже состоялся первый концерт музыкального цикла «ARS VIVENDI»

02.06.2024
В рамках программы «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» Эрмитаж представляет музыкальные произведения барокко, исполняемые оркестром и хором musicAeterna, передает ТАСС.
Под руководством Теодора Курентзиса коллектив привносит в залы Эрмитажа классическое звучание произведений Рамо, Баха, Генделя и других композиторов эпохи барокко.
Солисты, в числе которых Ирина Терентьева, Ирина Багина, Андрей Немзер, Алексей Светов, Владислав Песин и Раббани Алдангор, исполняют музыку XVII-XVIII веков в соответствии с принципами исторического исполнительства.
Это уже не первое сотрудничество между Эрмитажем и musicAeterna, и каждый новый концерт становится значимым событием в культурной жизни города.
Помимо музыкальных выступлений, посетители могут насладиться выставкой фламандской живописи, представляющей произведения мастеров натюрморта XVII века.
Фото: скриншот Youtube