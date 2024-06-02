В Эрмитаже состоялся первый концерт музыкального цикла «ARS VIVENDI»

02.06.2024

В Эрмитаже состоялся первый концерт музыкального цикла «ARS VIVENDI»
В рамках программы «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» Эрмитаж представляет музыкальные произведения барокко, исполняемые оркестром и хором musicAeterna, передает ТАСС.

Под руководством Теодора Курентзиса коллектив привносит в залы Эрмитажа классическое звучание произведений Рамо, Баха, Генделя и других композиторов эпохи барокко. 
Солисты, в числе которых Ирина Терентьева, Ирина Багина, Андрей Немзер, Алексей Светов, Владислав Песин и Раббани Алдангор, исполняют музыку XVII-XVIII веков в соответствии с принципами исторического исполнительства.

Это уже не первое сотрудничество между Эрмитажем и musicAeterna, и каждый новый концерт становится значимым событием в культурной жизни города. 
Помимо музыкальных выступлений, посетители могут насладиться выставкой фламандской живописи, представляющей произведения мастеров натюрморта XVII века.


Фото: скриншот Youtube