В Краснодарском крае открылся культурно-деловой центр «Геленджик Арена»

Участие в открытии центра приняли министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, министр культуры региона Виктория Лапина и директор «Геленджик Арены» Дарья Дьякова. Об этом Ольга Любимова рассказала в своем ТГ-канале.







Создание культурно-делового центра «Геленджик Арена» в Краснодарском крае стало результатом совместных усилий государства и бизнеса, предоставляя жителям региона и туристам новое место для отдыха и артистам — площадку для творчества.





Центр включает в себя большой крытый концертный зал на 1600 зрителей, малый зал-трансформер на 270 мест и выставочное пространство, предоставляя разнообразные возможности для культурных и деловых мероприятий.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой