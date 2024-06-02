Скончался главный художник Амурского театра Константин Чистов

Скончался главный художник Амурского театра Константин Чистов

02.06.2024

Константин Чистов, известный деятель искусства, член Союза художников России, скончался. Информация о причинах его смерти не разглашается, сообщает «Культуромания».

Константин Чистов родился в 1964 году в Кинешме. Окончив Ивановское областное художественное училище, начал свою карьеру в Кинешемской производственной мастерской художественного фонда Союза художников СССР. Позднее он работал начальником художественно-производственной мастерской Фонда молодежной инициативы Кинешмы и занимался деятельностью в Кинешемском театре, а также был экскурсоводом в калужской галерее.

В октябре 2023 года Чистов был назначен главным художником Амурского театра драмы, где его постановки «Слуга двух господ» и «Фантазии Фарятьева» получили широкое признание.


Фото: Pixabay.com