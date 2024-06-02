Ростовские кинематографисты сняли фильм о матерях Донбасса и погибших детях

Ростовские режиссеры завершили съемки фильма «Мама, не плачь», посвященного матерям, чьи дети погибли из-за обстрелов в Донбассе. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и планируется к показу на Международном фестивале документального кино «Линия фронта» в ноябре, сообщает «Российская газета».





На встрече в Ростовском доме журналистов участники проекта поделились информацией о своей новой работе. Команда, ранее прославившаяся фильмом «Донбасс — истерзанное сердце России», снова обратилась к трагическим событиям в регионе. Во время съемок этого фильма авторы встретились с матерями погибших детей, что вдохновило их на создание нового проекта.





«На мой взгляд, это самый сложный жанр. Я снимаю такое кино методом кинонаблюдений. Никакой режиссуры практически нет, чтобы максимально показать правду», — рассказывает режиссер Руслан Кечеджиян.





Основой сюжета станут истории двух семей, потерявших девочек в возрасте 7-8 лет. Однако авторы еще не определились, будут ли это отдельные новеллы или переплетающиеся сюжеты.









Фото: Pixabay.com