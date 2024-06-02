Александр Домогаров удостоен Гран-при кинофестиваля «От всей души»

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил Александру Домогарову Гран-при XV Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души», передает ТАСС.





Награда, включающая памятный диплом и статуэтку из симбирцита, вручается за значительный вклад в отечественное кино, верное служение кинематографу и признание зрителей. Домогаров поблагодарил организаторов и жителей региона за доверие и отметил, что продолжит радовать своих поклонников.





На улице Гончарова в центре Ульяновска открыли именную звезду Александра Домогарова на Аллее звезд. Актер выразил благодарность за признание и за возможность участвовать в кинофестивале.





Ежегодно на Аллее звезд в Ульяновске в последний день фестиваля «От всей души» открывается новая звезда в честь выдающихся деятелей российского кино.





В разные годы здесь были увековечены народные артисты России Борис Химичев, Станислав Говорухин, Александр Филиппенко, Федор Добронравов, Андрей Соколов, Светлана Дружинина, Лидия Шукшина и другие. Именная гранитная звезда символизирует признание таланта кинодеятеля жителями Ульяновской области.









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