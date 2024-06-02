На МКС доставили национальную якутскую куклу

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» привез на Международную космическую станцию куклу Кындыкан, сообщает «Российская газета».





Создателем куклы стала известная мастерица Харчаана Баппагай.





Кроме самой куклы, в космос отправилась миниатюрная ракета, изготовленная художником Григорием Москаленко и инженером Алексеем Бойко. На скафандр Кындыкан нанесен логотип VIII Игр «Дети Азии», которые пройдут в этом году в Якутии.





Проект «Кындыкан» поддержан «Роскосмосом» в целях продвижения культуры и традиций народов России. Руководитель творческого объединения Илаан Кындыкан отметила, что появление Кындыкан на МКС демонстрирует гармоничное сочетание традиций и современных технологий, поддерживая якутскую культуру, и распространяет традиции коренных народов по всему миру.









Фото: скриншот Youtube