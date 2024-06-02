В Москве начнется новый сезон концертов «Музыка на крыше»

На ВДНХ в Москве стартует седьмой сезон концертов «Музыка на крыше». С 4 июня на панорамной площадке у подножия монумента «Рабочий и колхозница» будут проходить выступления известных музыкантов. В программе нового сезона — джаз, фолк, классическая и электронная музыка. Вход на концерты бесплатный, требуется предварительная регистрация, передает ТАСС.





В новом сезоне посетители смогут насладиться музыкой различных народов и регионов — от кельтской арфы и волынки до никельхарпы и армянского дудука, а также барочной музыкой, джазом, фанком.





4 июня сезон откроется акапельным концертом фольклорного ансамбля «Комонь», который представит традиционные мелодии различных регионов России в необычном исполнении. 6 июня выступит ансамбль старинной музыки Stilus fantasticus с программой «Австро-немецкое барокко», где прозвучат произведения Иоганна Генриха Шмельцера и Генриха Игнаца Франца фон Бибера, включая такие сочинения, как «Пассакалия», «Репрезентатива», «Терция».









Фото: скриншот Youtube