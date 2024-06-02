Скончался выдающийся полярник Артур Чилингаров

Артур Николаевич Чилингаров, известный полярный исследователь, удостоенный званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, скончался в возрасте 84 лет, сообщает ТГ-канал музея современной истории России.





Его карьера была связана с многочисленными полярными экспедициями в Арктике и Антарктике. Чилингаров также возглавлял полярную станцию на Северном полюсе.

Чилингаров был удостоен звания Героя Советского Союза за успешное руководство операцией по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», попавшего в ледовый плен в Южном океане у станции Русская.





В 2007 году Чилингаров участвовал в экспедиции «Арктика-2007». На борту глубоководного аппарата «Мир» он с коллегами совершил первое в истории погружение на дно Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса. Чилингаров вспоминал, что они провели девять с половиной часов в поисках выхода из-подо льда, и был момент, когда он думал, что это их последнее погружение.





Экспедиция подтвердила, что хребет Ломоносова является продолжением континентального шельфа России. За проявленные мужество и героизм, а также успешное проведение высокоширотной арктической экспедиции, Чилингаров в 2008 году был награжден званием Героя Российской Федерации.









Фото: Pixabay.com