Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

01.06.2024

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище
Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище.

Актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, передает ТАСС. Рядом расположены могилы народных артистов Нины Руслановой, Николая Сличенко, режиссера Вадима Абдрашитова, актера Валентина Гафта.

В Покровском монастыре на Таганской улице прошло прощание с артисткой.

Как ранее сообщала газета «Культура», Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. 


Фото: Андрей Любимов / АГН Москва