Финский театр Санкт-Петербурга представит фестиваль своих спектаклей

01.06.2024
Фестиваль Финского театра состоится с 1 по 4 июня на сцене театра «Особняк» в Петербурге, сообщила одна из кураторов проекта кандидат педагогических наук, филолог-финист, актриса Ольга Миловидова.
По ее словам, в первый вечер будет показан спектакль режиссера Сеппо Кантерво «Дядюшка». Спектакль создан по пьесе Самули Суомалайнена, первого переводчика на финский язык пушкинских произведений. Эта постановка вошла в программу фестиваля «Пространство Пушкина», посвященного 225-летию со дня рождения поэта, передает ТАСС
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На фестивале пройдет читка пьесы второго куратора проекта Сеппо Кантерво «Мой дорогой Иоанн», написанной по мотивам романа Юхани Конкка «Огни Петербурга». Сеппо Кантерво — творческий псевдоним режиссера, актера и драматурга Сергея Пронина, который многие годы работал в Карелии, а ныне является профессором кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета.
В спектаклях заняты актеры петербургских театров и участники Лингво-театральной лаборатории Финского театра.
Финский театр Петербурга основан как театр-лаборатория в 2023 году для создания спектаклей на основе классической и современной драматургии на финском и других финно-угорских языках.
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