Вещание Первого канала в Армении возобновлено

01.06.2024

Вещание Первого канала в Армении возобновлено
Вещание российского Первого канала на территории Армении возобновлено, сообщил министр высокотехнологичной промышленности Республики Мхитар Айрапетян.
 
«После нескольких уведомлений Первому каналу долг в 2,5 млн драмов (около $6,5 тыс) оставался не покрытым. Мы были вынуждены принять решение о прекращении вещания. Однако на следующий день Первый канал полностью выплатил долг», — приводит слова Айрапетяна Интерфакс

Ранее в социальных сетях распространилась информация о прекращении вещания Первого канала России в Республике Армения. 


Фото: Pixabay.com