Вещание Первого канала в Армении возобновлено

Он состоится с 1 по 4 июня на сцене театра «Особняк».
Информацию подтвердил министр высокотехнологичной промышленности Республики Мхитар Айрапетян.
Постановка основана на трех произведениях — «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о рыбак...
Ко Дню защиты детей сервис выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов» и «Петтер...
Он состоится с 1 по 4 июня на сцене театра «Особняк».
Информацию подтвердил министр высокотехнологичной промышленности Республики Мхитар Айрапетян.
Постановка основана на трех произведениях — «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о рыбак...
Ко Дню защиты детей сервис выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов» и «Петтер...
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В этом году школьники прислали на суд жюри свыше 4,5 тыс. работ с любимыми местами своих районов.
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В нашей работе мы уделяем большое внимание воспитанию детей, развитию уникальной трехступенчатой сис...
По данным на 30 мая российские кинотеатры заработали около 63 миллионов рублей в последний четверг.
Члены парламента страны от «Народной партии за свободу и демократию» направили в МИД Нидерландов соо...
01.06.2024