В онлайн-кинотеатре Premier впервые появились аудиокниги

Пользователи онлайн-кинотеатра Premier теперь могут не только смотреть кино и сериалы, но и слушать книги, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





Ко Дню защиты детей сервис выпустил аудиоверсии сказок Павла Воли «Петтерсы. Дети океанов» и «Петтерсы. Дети гор», которые станут первыми аудиокнигами в подписке Premier.





Сюжет приключенческой серии разворачивается вокруг семьи Петтерсов. Однажды мама по работе уезжает в Полинезию, а отец, не выдержав разлуки, решает отправиться с детьми за ней. Вместе они будут бороздить океаны, покорять горы и посещать разные страны мира — в том числе и Россию.





Отмечается, что в Premier появятся и другие аудиокниги — они войдут в детский профиль, который платформа развивает с прошлого года.









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