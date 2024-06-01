К юбилею Пушкина Малый театр покажет спектакль «Маленькие трагедии»

В Государственном академическом Малом театре (ГАМТ) состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» в постановке главного режиссера театра Алексея Дубровского, сообщили в пресс-службе театра.





Там пояснили, что спектакль создан к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В его основу легли три драматических произведения из цикла: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». По словам режиссера, каждое и них самодостаточно. Связать их на сцене не только замыслом, смыслом, но и формой, помогли хореограф Антон Лещинский, а также художник-постановщик Мария Утробина.





В спектакле заняты народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Дубровский, Михаил Филиппов, Виктор Низовой, Сергей Еремеев, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, артисты Игорь Петренко, Полина Долинская, Лидия Милюзина, Денис Корнух, Максим Путинцев и другие. Как отметил режиссер, с каждым героем цикла за короткий период сценического времени происходят гигантские метаморфозы.





Премьерные показы пройдут 1, 8 и 29 июня на Исторической сцене.









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