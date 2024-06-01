Призеров Национальной премии детского патриотического творчества наградят 1 июня

В День защиты детей состоится торжественная церемония награждения Национальной премии детского патриотического творчества, сообщает «Российская газета».





В премии ежегодно участвуют более 15 тысяч номинантов из всех субъектов РФ. Цель премии — поддержать детей в творчестве, дать возможность через него проявить любовь к своей стране, нести ее культуру, традиции, помочь реализоваться и развиваться в любимом деле. Участие в Премии бесплатное на всех этапах.





Церемония награждения пройдет в формате масштабного сказочного театрализованного действа, представляющего различные виды детского творчества.





В рамках номинации «Изобразительное искусство» проводился Всероссийский художественный конкурс «Арт-батл городов», в котором дети рисовали пейзажи родного города. Уникальным по своему формату и масштабу стал проект «Палитра мастерства» для педагогов, а его итогом — четвертый выпуск одноименного каталога «Топ-100 методических разработок педагогов художественного творчества», помогающий педагогам со всей страны обмениваться разработками и уроками для детей.





Новым конкурсом этого года стал всероссийский конкурс эссе «Культура родного края». Участники готовили эссе о деятелях культуры и искусства, живших, творивших в их городе, тем самым погружаясь в его культуру.









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