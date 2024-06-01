В Москве наградили лауреатов конкурса детского рисунка «Наследие моего района»

Награждены лауреаты шестого конкурса детского рисунка «Наследие моего района», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.





Среди лучших работ — старинная оранжерея в Аптекарском огороде от Федора Новикова, Мост Победы в Войковском районе столицы Алисы Кайновой, любимая школа Миланы Иващенко в Донском районе и уголок у Троицкой церкви в Чертанове Центральном, который изобразила Анна Джулай.





В этом году школьники прислали на суд жюри свыше 4,5 тыс. работ с любимыми местами своих районов. Победителями по городу стали 12 человек, по округу — 34, в специальных номинациях отмечены 47 ребят. Отдельно четырех фаворитов выбрали участники проекта «Активный гражданин».





«Ребята такие талантливые — смотришь на их творения и удивляешься, что это нарисовал ребенок. Поздравляю всех с успехами и желаю дальнейших побед», — написал мэр.





Работы лауреатов можно будет увидеть летом на Рождественском бульваре.





Всего за шесть лет на конкурс было представлено 16,5 тыс. работ, победителями стали 288 юных художников.









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