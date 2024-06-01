Создателю проекта Храма Христа Спасителя посвятили спектакль

Премьерный показ спектакля «Легенда о Витберге» об обвиненном в растрате и сосланном в Вятку авторе проекта Храма Христа Спасителя в Москве Александре Витберге состоялся в «Театре на Спасской» в Кирове в год 650-летия областного центра, сообщила режиссер спектакля Наталия Красильникова.





По ее словам, Александр Витберг предстает перед зрителями в начале спектакля молодым и воодушевленным. Художник и архитектор, который на тот момент почти еще не занимался зодчеством, решил принять участие в разработке проекта Храма Христа Спасителя, много трудился и создал проект, который поразил Александра I и выиграл приз на выставке. Архитектору поручили строить храм, но спустя несколько лет напряженной работы стройку остановили, архитектора обвинили в растрате казенных средств, лишили звания, имущества и сослали в Вятку, передает ТАСС





В Вятской губернии зритель видит другого Витберга — он старше, осторожнее и задумчивее. На нем все тот же красный костюм, но уже не такой свежий и яркий. В Вятке Витберг подружился с ссыльным Александром Герценом и продолжал творить, несмотря на материальные сложности.





Архитектор спроектировал портал и ограду парадной стороны Александровского сада. До сих пор этот сад — одно из самых популярных мест отдыха кировчан. Главным же творением Витберга стал проект величественного Александро-Невского собора, строительство которого завершили после окончания вятской ссылки и смерти архитектора. В 1937 году Александро-Невский собор уничтожили.









Фото: Pixabay.com