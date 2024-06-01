Главархив приглашает на онлайн-выставку о московском детстве XIX-XX веков

Онлайн-выставка о столичном детстве второй половины XIX и XX века открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщили в пресс-службе Главархива Москвы.





В экспозиции, посвященной Дню защиты детей, представлены предметы гардероба, среди которых детское летнее платье, пионерский галстук, передник. Также можно узнать, в какие игрушки играли дети в разных десятилетиях прошлого века.





Одним из самых интересных экспонатов является мягкая игрушка в виде тигренка Героя СССР Натальи Ковшовой. Представлены и снимки целлулоидных кукол, декоративных фигурок, игрушечного портмоне и домино, кистей для рисования, школьных пеналов, перьевых ручек, настольных игр.





Выставка дополнена роликами с воспоминаниями о своем детстве посетителей центра московского долголетия «Ломоносовский». Главархив Москвы на базе центров московского долголетия в 2021 году создал клуб мемуаристики «Линия жизни». За время его работы свои мемуары написали уже несколько десятков горожан. Некоторые авторы передали готовые рукописи на вечное хранение в Главархив Москвы.









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