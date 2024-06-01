Месяц российского кино пройдет в Русском доме в Софии

В Русском доме в Софии весь июнь будут проходить Дни российского кино, сообщили в Россотрудничестве.





Зрители в кинозале Русского дома смогут увидеть большинство новинок российского кино: «Второе детство», «Чебурашка», «Мир 2052. Увидеть будущее», «Крым. Перерождение», «Мастер и Маргарита», «Девятаев», «Холоп» и «Холоп 2».





Праздник российского кино начался с премьеры семейного музыкального полнометражного фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма.





А 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, жителям Софии покажут премьеру художественного фильма «Онегин». Картина режиссера Сарика Андреасяна стала первой постсоветской экранизацией одного из главных произведений русской классики.









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