Театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» открывается в Петербурге

1 июня начинается Всероссийский театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Фестиваль откроет стрит-арт-перформанс «GRAF.Пушкин». Совместно с креативным агенством PUBLICART Театр-фестиваль «Балтийский дом» пригласил петербургских уличных художников создать работы по мотивам спектаклей-участников в собственной авторской стилистике.





Программа фестиваля состоит из петербургской и гостевой. В рамках петербургской — с 1 по 5 июня — зрители смогут увидеть премьерные спектакли театров Северной столицы, поставленные специально к юбилею великого писателя.





В гостевую программу, которая пройдет с 2 по 4 июня, войдут спектакли российских театров по пушкинским произведениям. Так, Донецкий академический музыкально-драматический театр им. М.М. Бровуна покажет «Пиковую даму», а Владимирский академический — «Барышню-крестьянку».













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