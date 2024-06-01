Ушел из жизни актер Дмитрий Липинский

Ушел из жизни Дмитрий Липинский, сообщается на сайте Студии театрального искусства (СТИ), где работал актер.





«Опустошены и раздавлены страшной вестью. Ушел из жизни Дмитрий Липинский. Большой актер, родной и светлый человек, член нашей семьи», — говорится в сообщении.





СТИ отменил постановку «Мастер и Маргарита» 1 июня, в которой Липинский играл роль Понтия Пилата.





«К сожалению, спектакль «Мастер и Маргарита» завтра не состоится. В случае если билеты были куплены у нас в кассе, вы можете вернуть их до 10 июня включительно. Если билеты куплены на нашем сайте, деньги вернутся автоматически в течение трех дней. Приносим вам извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», — отмечается в сообщении театра.





Актер снимался в сериалах «Тихий Дон» и «Петр Лещенко. Все, что было...».









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