В Москве стартует фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

В День защиты детей, 1 июня, в Москве начинает работу уникальный фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.





Целых 100 дней — до 8 сентября — во всех районах города будут проходить общедоступные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.





В программе фестиваля: танцы и киберспорт, литературные чтения и кулинарные мастер-классы, шахматы и фитнес, выставки и рисование, музыка и театр.





В общей сложности запланировано свыше 40 видов активностей, для которых зарезервировано больше 750 площадок.





На портале mos.ru открыт сервис бесплатного бронирования городских площадок, где найдется подходящая практически под любое мероприятие.





«Уже сегодня в афише фестиваля свыше 18 тыс. самых разнообразных событий. Все они бесплатные. Москва ждет вас, друзья», — написал мэр.









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