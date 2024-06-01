Музей музыки представил выставку к 220-летию со дня рождения Глинки

К 220-летию со дня рождения Михаила Глинки Музей музыки 1 июня открыл выставку «Гениальный дилетант», рассказывающую о жизни и творчестве выдающегося композитора, сообщает телеграм-канал музея.





«В русской музыке Глинка занимает то же место, что и Пушкин — в русской литературе: место основоположника, автора первых классических сочинений, вошедших в золотой фонд мировой культуры», — отмечается в сообщении.





Выставка представляет современный взгляд на творчество русского композитора Михаила Глинки — создателя отечественной национальной оперы. Дворянин и дилетант — таким видели его современники, он не имел профессионального музыкального образования, но стал «отцом» русской музыки.





Среди живописных работ — редкие эскизы К.А. Коровина, И.Я. Билибина, В.А. Гартмана, Б. К. Билинского, В.М. Васнецова, А.Я. Головина.









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