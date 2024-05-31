Фильм «Манюня» опередил «Майора Грома» в российском прокате

Семейный фильм «Манюня. Приключения в Москве» обогнал по сборам в российском прокате ленту «Майор Гром: Игра». Картина заработала 19,5 миллионов рублей.





Данные представлены 30 мая. Российские кинотеатры к этому времени заработали 63 миллиона рублей. Средняя посещаемость «Манюни» составила 16 человек на сеанс против семи у «Майора Грома».





Супергеройский фильм, в свою очередь, заработал чуть больше 14 миллионов рублей. Всего за восемь дней проката «Майор Гром» собрал 238 миллионов рублей. Кинотеатры страны продали в общей сложности 615 тысяч билетов.





Новая экранизация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» собрала чуть меньше. Приключенческий фильм заработал 5,1 миллиона рублей.





Четвертую строчку занял хоррор «Незнакомцы. Начало». Следом идет «Винни-Пух: Кровь и мед 2».









Фото: YouTube