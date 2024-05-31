Власти Нидерландов возмутились выступлением Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс потребовали объяснений в связи с выступлением телеведущего Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Амстердаме. Политики направили главе МИД Ханке Брюинс Слот соответствующий запрос.





Россияне выступили на сцене Theater Amsterdam. Однако несмотря на антироссийскую позицию Урганта, парламентарии Нидерландов остались недовольны.





«Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?» — задались вопросом авторы обращения.





Напомним, после начала спецоперации Иван Ургант делал неоднозначные заявления, после чего исчез из публичного пространства. Ряд СМИ сообщали, что телеведущий уехал в Израиль. Позднее Ургант назвал свой отъезд творческим отпуском.









Фото: YouTube