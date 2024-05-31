В Русском музее открылась выставка «Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны»

Выставка «Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны» открылась в Михайловском замке. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.





Более 20 ведущих музеев России объединились, чтобы представить посетителям грандиозный проект. В основу экспозиции легла обширная коллекция Русского музея. Зрители увидят более 400 произведений всех видов и жанров.





«Картины самых известных портретистов XVIII века, разнообразные гравюры, которые нечасто демонстрируются на выставках, церковное искусство, архитектурные планы, редкие мемориальные предметы, военные трофеи, ювелирные изделия, архивные документы», — говорится в сообщении пресс-службы.





Участниками проекта стали Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Музей истории Петербурга, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Павловск» и «Архангельское», Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России, Институт русской литературы РАН, Самарский областной художественный музей.





Выставка будет работать до 23 сентября.



