Два российских фильма представят на Шанхайском кинофестивале

Российские фильма «Аквариум» Ильи Шагалова и «Контакты» режиссера Дмитрия Моисеева покажут на полях XXVI Шанхайского международного кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы смотра.





«Аквариум» рассказывает о герое по имени Стас, который совершает поступок, грозящий разрушить его жизнь. Ему предстоит выбрать между двумя женщинами, семьей и давно утраченной любовью.





Действие «Контактов» разворачиваются в недалеком будущем, когда жизнь на планете изменилась с пришествием инопланетных кораблей. Пришельцы вырабатывают неизвестное вещество. Медсестра из провинциального городка надеется, что благодаря этому она поможет больному отцу.





Фестиваль начнется 14 июня. Продлится он до 23-го числа.









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