Четыре музея проведут мастерские на фестивале «Архстояние детское» под Калугой

Сотрудники детских центров четырех музеев и детских студий организуют на полях фестиваля современного искусства для всей семьи «Архстояние детское» более 20 творческих мастерских. Об этом журналистам сообщила пресс-служба арт-парка «Никола-Ленивец».





Все три дня в рамках фестиваля будет работать большая творческая мастерская. Дети смогут попробовать себя в роли художника под началом сотрудников детских центров Музея архитектуры имени Щусева, Государственного литературного музея имени Даля, Политехнического музея и Музея Москвы.





«Будет более 20 мастерских, в которых можно будет сделать костюмы, короны, маски для карнавального шествия, вырастить чудо-дерево с плодами для праздничного стола, архитектурные воркшопы, будем мастерить открытки и подарки друг для друга, запускать воздушных змеев», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Участников также ждут театральные представления и перформансы. В программе запланированы три основных спектакля. Музыкальными хедлайнерами фестиваля будут композитор Петр Налич и группа «Шыша».









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