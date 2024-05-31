В Эрмитаже открылась выставка о приключениях барона Мюнхгаузена

Выставка об истории барона Мюнхгаузена, который являлся реальной исторической личностью, открылась в Манеже Малого Эрмитажа. Герой экспозиции несколько лет провел на службе в России в XVIII веке.





Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии заявил, что проект посвящен научному анализу истории барона Мюнхгаузена.





«Он существовал и активно жил при русском дворе, именно он встречал принцессу, будущую императрицу Екатерину II, когда она приехала в Россию. Он служил при русском дворе», — приводит ТАСС его слова.





Пиотровский добавил, что барон был интересен и популярен в России всегда. Выставка включила в себя более 500 экспонатов.





Посетители увидят ядро, полет которого можно рассчитать, ружья, из которых можно стрелять вишневой косточкой. Одной из задач науки стало доказательство того, что фантастика «вовсе на фантастика», отметил Пиотровский.





Ознакомиться с экспозицией можно с 1 июня. Выставка будет работать до 15 сентября.









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